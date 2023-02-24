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القبض على عامل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:24 ص | الجمعة 24 فبراير 2023
القبض على شخص- تعبيرية

القبض على شخص- تعبيرية

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين، حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص، بالتواصل معه عبر حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتبين أنه يضع صورة شخصية يرتدى خلالها زي ضابط شرطة، وطلب منه مساعدته في جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالي لعلاج حالة مرضية.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشار إليه، وتبين أنه «عامل – مقيم بمحافظة سوهاج».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «انتحال الصفة»، وأقر بقيامه بتعديل الصورة الشخصية من خلال برامج تعديل الصور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع