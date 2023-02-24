القبض على 3 عصابات سرقة في حملة لأمن القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط (شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما كما أقر بارتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولي عليها بمسكنهما.

سرقة في الجمالية

- ضبط (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية)، وبحوزته (3 هواتف محمولة - حافظة نقود تحتوي على مبلغ مالي – بعض المتعلقات الشخصية مجهولين المصدر)، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

سرقة في باب الشعرية

- ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة المنيا) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4 حوادث) سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المستولي علىها بمسكنهما.

- ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ، وبحوزتهما (باب حديدي - 3 مفك - ذرادية - مفتاح إطارات السيارات) ، وبمناقشتهما إعترفا بقيامهما بسرقة الباب الحديدي من داخل أحد العقارات بدائرة القسم ، كما أضافا بقيامهما بسرقة (7 نوافذ وباب ألوميتال - 4 أبواب حديدية ، جهاز شفاط) ، وبيعهم لعميلهما سيئ النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات المستولي عليها عدا الأبواب الحديدية، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بتقطيع الأبواب الحديدية لأجزاء صغيرة وبيعها.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق) حال شروعه في سرقة سيارة (أحد المواطنين) أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة الظاهر بأسلوب "توصيل الأسلاك " ، وبإستدعاء المجني علىه إتهمه بالسرقة، وقرر بأنه قام بترك السيارة أمام المكتب محل عمله مفتوحة سهوا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.