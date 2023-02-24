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«الأمن العام»: القبض على 22 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:45 ص | الجمعة 24 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

22 قضية مخدرات

ضبط (22) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 22 متهما، لعدد 11 منهم معلومات جنائية .

تنفيذ (8267) حكما قضائيا متنوعا.

ضبط (15) قطعة سلاح ناري وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع