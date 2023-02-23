ضبط رئيس حزب صادر ضده أحكام قضائية.. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

صرح مصدر أمني، بأن ما أشار إليه أحد الأحزاب بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس حزب آخر، جاء في الإطار القانوني، إذ أن المذكور صادر ضده أحكام قضائية في القضيتين «23000 لسنة 2020 جنح العجوزة- 14276 لسنة 2022 جنح الدقي»، وإحداهما محكوم عليه فيها بالحبس.

عرض على النيابة العامة

وأوضح أنه تم تنفيذ الحكمين القضائيين المشار إليهما وفق صحيح القانون، وتم عرض المذكور على النيابة العامة، حيث عارض على تلك الأحكام، وتحدد له جلستي 27 و29 مارس القادم للمحاكمة.

وأكد المصدر، أن وزارة الداخلية تطبق القانون حفاظا على حقوق المواطنين والمجتمع.