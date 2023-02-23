ضبط 132 طن مستلزمات ومواد منظفات مجهولة المصدر داخل مصنع بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 132 طن مستلزمات ومواد خام مجهولة المصدر داخل أحد مصانع تصنيع المنظفات بنطاق مركز بلبيس.

إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية

وتفصيلا، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المواطنين ومنع تعرضهم للغش التجاري.

ضبط مواد مجهولة المصدر داخل مصنع منظفات في بلبيس

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المصانع لتصنيع وخلط المنظفات الصناعية ببلبيس.

وتم تحرير محضر جنحة رقم 2529 جنح مركز شرطة بلبيس لـ2023 ضد صاحب المصنع لحيازته عدد 123 طن مستلزمات مواد خام لتصنيع المنظفات الصناعية مجهولة المصدر وبدون أي فواتير وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.