«الأمن العام»: ضبط 168 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85226 حكما قضائيا متنوعا

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن الداخلية، ضبطت الحملات 332 قضية مواد مخدرة بإجمالي 357 متهما، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 168 قطعة سلاح ناري بحوزة 136متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85226 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبطت الحملات 5 تشكيلات عصابية، ضمت 14 متهما، ارتكبوا 20 حادثا متنوعا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 329 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.