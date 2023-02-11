ضبط عاطل بحوزته 1.5 كيلو مواد مخدرة وسلاح أبيض في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على أحد مهربي مخدر «الشابو - الآيس» بالصعيد، والمقيم دائرة مركز نصر النوبة بأسوان من عرب العبابدة بالقرب من بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق سوهاج، وبحوزته 1.5 كيلو من مخدر الآيس وسلاح أبيض ومبلغ مالي 2100 جنيه وسيارة ملاكي وميزان حساس.

ضبط مواد مخدرة بحوزة متهم

تعود أحداث الواقعة عقب ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «فرع سوهاج»، مفادها قيام أحد أكبر مهربي مخدر «الشابو» بالصعيد بجلب كمية من المخدر تمهيدا لترويجها بمراكز محافظة سوهاج متخذا من مركز شرطة أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتحرى عنه متلبسا بالمخدر.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، عن قيام «م ع ع ح»، عاطل ومقيم وادي خريط مركز نصر النوبة أسوان بجلب كمية من المخدر تمهيدا لترويجها بسوهاج.

القبض على المتهم

وعقب استصدار إذن الجهات المختصة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، وأسفرت عن ضبط المتحرى بكمين أعد له بالقرب من بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، حيث تم ضبط وبحوزته 1.500 كيلو جرام من مخدر الآيس ومبلغ مالي 2100 جنيه وسلاح أبيض وميزان حساس وسيارة ملاكي.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والسيارة للتنقل والميزان لعملية البيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

العقوبة القانونية

وقال مهران محمد، محام، إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار بالمواد المخدرة بالسجن المشدد، بدءا من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34 أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام طبقا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.