ضبط مواد مخدرة وسلاح أبيض بحوزة عاطل في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المخدرات، أثناء قيامه بترويجها، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه.

تفاصيل ضبط المتهم

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات، تفيد قيام عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، مُقيم بإحدى قرى مركز سيدى سالم، بالاتجار في المواد المخدرة، وجار إعداد خطة لضبطه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه، عُثر بحوزته على 3 كيلو حشيش، و750 جرام هيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى من حصيلة البيع، وهاتف محمول للاتصال بعملائه، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.