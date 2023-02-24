رئيس التنمية الصناعية يبحث مع «بيكو» موقف استثمارات الشركة في مصر

عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً مع وفد شركة بيكو التركية للأجهزة المنزلية لبحث تطور الموقف التنفيذي لمشروع الشركة الجديد المزمع إنشاءه في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 114 ألف م2 للمشروع الذي تتخطى استثماراته 100 مليون دولار.

وقالت هيئة التنمية الصناعية في بيان اليوم إنه يتم تقديم الدعم والمساندة الكاملة للمشروع، الذي سيوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، بهدف الإسراع في إقامته في أسرع وقت.

الانتهاء من المشروع نهاية العام

وأكدت الهيئة أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية العام الجاري، موضحة أن هناك تنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير كافة المرافق اللازمة للمشروع.

وشدد على حرص رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة على تذليل كافة التحديات لبدء المشروع في الإنتاج طبقا للتوقيتات المحددة وخاصة أنه أحد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

من الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية إقليميا وعالميًا

وأوضح أنه تم وضع حجر أساس الشركة ديسمبر الماضي، حيث تعد من الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية إقليميا وعالميًا، مضيفا ان مشروع الشركة في مصر يستهدف في مرحلته الأولى إنتاج الثلاجات والأفران صديقة البيئة بطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنوياً، ما يمثل إضافة قيمة لقطاع الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر والتي تعد من الصناعات الحيوية ذات الأولوية لسد الفجوة الاستيرادية ورفع معدلات التصدير.

من جهته أكد جميل إينان رئيس قطاع المشروعات بشركة بيكو مصر أن المصنع سيعمل على تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين لخلق قيمة مستدامة لجميع الصناعات المرتبطة مع دعم استراتيجية الحكومة لتعميق التوطين الصناعي.

وذكر أن الشركة تستهدف تخصيص نسبة 60% للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا على نية «بيكو»، ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، حيث تدرس التوسع في إنتاج المزيد من الأجهزة مثل الغسلات وغيرها وذلك في ظل المناخ الاستثماري الجاذب الذي تشهده مصر حاليا.