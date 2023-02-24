تشييع جثمان وزير العدل الأسبق في مسقط رأسه بالغربية «صور»

شيع أهالي قرية مشلة، إحدى قرى مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمان المستشار محفوظ صابر العربي، وزير العدل الأسبق، والذي وافته المنية أمس الخميس، عمر ناهز 78 عاما.

تشييع الجثمان

وأدى أهالي القرية صلاة الجنازة على جثمان وزير العدل الأسبق بمسجد المحطة بمسقط رأسه في قرية مشلة التابعة لمدينة كفر الزيات، عقب صلاة الجمعة، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بمقابر القرية، والتي ولد فيها عام 1945.

وفاة وزير العدل الأسبق

وكان المستشار محفوظ صابر العربي، وزير العدل الأسبق، توفي أمس الخميس، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد عمر حافل في السلك القضائي، وقررت الأسرة دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية مشلة، وإقامة العزاء في سرادق بالقرية، مساء اليوم الجمعة.

يذكر أن المستشار محفوظ صابر العربي وزير العدل الأسبق، من مواليد قرية مشلة بمركز كفر الزيات عام 1945، وتخرج في كلية حقوق جامعة الإسكندرية عام 1965، والتحق بالعمل في القضاء، بدءا من معاون للنيابة العامة ثم تدرج في المناصب حتى شغل منصب وزير العدل الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، 2014، وقدم استقالته في عام 2015.