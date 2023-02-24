أستاذ طب نفسي لقناة القاهرة الإخبارية: الحروب أحد أشكال غياب الإنسانية

قال الدكتور عبد الله أبو عدس، أستاذ الطب النفسي من عمان، إنّ الحروب هي أحد أشكال سقوط الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إضافة إلى غياب الحوار الفعال المبني على قبول الطرف الآخر واحترام وجوده، موضحًا أن 85% حتى 95% من ضحايا الحروب، مدنيين، و60% من هؤلاء المدنيين أطفال، وما يتبقى فهم العسكريون الذين يعانون الأمرّين من العواقب النفسية والاجتماعية.

وأضاف «أبو عدس»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحرب تؤثر على من يعيش ويلاتها اليومية، وعلى من يشاهد أو يسمع عن إجراءات أو أحداث الحرب، وهذه لها آثار آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، يمكن أن تحدث بعد عشرات السنين، موضحًا أن الآثار المباشرة للحرب هي «اضطرابات النوم، القلق، الاكتئاب، جلد الذات، تهتك شعور الإنسان بالأمان النفسي والاجتماعي، ووجود نوبات من الغضب، وشعور الإنسان بعدم الانتماء لذاته وأسرته ومجتمعه، واضطراب الصدمة الحاد».

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، اليوم الجمعة، فيما تستمر المعارك الدامية، حيث تحاول موسكو بسط سيطرته على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف دعمًا لوجستيًا وعسكريًا غربيًا في مواجهة موسكو، وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، بنشر صواريخ «سارمات» النووية العابرة للقارات، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستنتصر في الحرب.