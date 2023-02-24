أسعار 10 أنواع زيت طعام بمعارض أهلا رمضان في أسيوط.. أرخص من المحلات

تواصل معارض أهلا رمضان بالمحافظات، عرض السلع والمنتجات الغذائية بأنواعها المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق الحرة بتخفيضات تصل إلى 30% لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشهدت منتجات زيت الطعام في المعارض إقبالا وزحاما من المواطنين لشرائها لانخفاض سعر العبوة لما يقرب من 10 جنيهات عن الأسواق الحرة والسوبر ماركت.

معارض أهلا رمضان تواجه غلاء الأسعار

وعبر يحيى محمد، أحد المواطنين من محافظة أسيوط، عن رضاه بما تقدمه معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف القرى والمراكز من أسعار مخفضة عن الأسواق الحرة وخصوصا منتجات زيت الطعام الذي أسعارها تنخفض عن السوبر ماركت بـ10 جنيهات مما يساعد في مواجهة الغلاء والتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف محمد علي، من مركز طما بمحافظة سوهاج، أنه قام بشراء عبوة الزيت من معارض أهلا رمضان بسعر 35 جنيها في ظل سعرها في السوبر ماركت يصل إلى 45 جنيها وهذا ساعد المواطنين في توفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أسعار 10 عبوات وأنواع مختلفة لزيت الطعام بمعارض أهلا رمضان.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان

فيما يلي أبرز أسعار زيت الطعام المطروحة في معارض أهلا رمضان بحسب محمود ثابت، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط.

- زجاجة زيت خليط 800 ملي 35 جنيها

- زجاجة هلا زيت عباد 750 ملي 49.5 جنيه

- زجاجة زيت كريستال ذرة 800 ملي 70 جنيها

- زجاجة زيت كريستال ذرة 1600 ملي 134 جنيها

- زجاجة زيت كريستال ذرة 2200 ملي 187 جنيها

- زجاجة زيت عافية 1600 ملي 138 جنيها

- زجاجة زيت ذرة عافية 2200 ملي 175 جنيها

- زجاجة زيت عباد عافية 800 ملي 60 جنيها

- زجاجة زيت عباد عافية 1600 ملي 116 جنيها

- زجاجة زيت عباد عافية 2200 ملي 157 جنيها

أسعار علب المسلي

- علبة مسلي 700 جرام 50 جنيها.

- علبة مسلي 1500 جرام 101 جنيها.

- علبة مسلي كريستال 1500 جرام 99 جنيها.

- علبة مسلي كريستال 2.5 كيلوجرام 159 جنيها .

- علبة مسلي الهانم 2.5 كيلوجرام 150 جنيها.