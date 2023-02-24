«غرفة القليوبية» تفتتح معرض «أهلا رمضان» غدا.. بتخفيضات 30%

تفتتح غرفة القليوبية التجارية برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، غدا معرض أهلا رمضان بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة في تمام الساعة 12ظهرا.

إقبال كبير من المواطنين

وقال الفيومي، إن معارض أهلا رمضان، مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالسوق الحرة، حيث تصل التخفيضات في بعض السلع لأكثر من 30%، وأوضح أن المعارض تشمل جميع المواد الغذائية بجانب الخضروات واللحوم، وتلقى إقبالا كبيرا من المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المعارض عليها متابعة مستمرة لتوفير كافة السلع التي تحظى بإقبال جماهيري مثل السلع الاساسية الأرز والزيت والسكر والتي تباع بأسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسواق الخارجية.

إنشاء 7 معارض أهلا رمضان

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء 7 معارض أهلا رمضان، حتى الآن، في بنها بشارع فريد ندا، وشبرا الخيمة بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وأيضاً بالخانكة أمام مجلس المدينة، مقام على مساحة 600م2 وبمشاركة 16 عارضا في عدد 16 باكية، ومعرض أهلا رمضان بطوخ، بشارع المحكمة بجوار السنترال مقام على مساحة 300م2 بمشاركة 7 عارضين بعدد 9 باكيات، ومعرض أهلا رمضان بالقناطر الخيرية، بجوار المدرسة الثانوية الصناعية، على مساحة 700م2 تقريبا بمشاركة 12 عارضا في عدد 13 باكية، وفي مدينة قليوب، وأيضا في مدينة شبين القناطر.