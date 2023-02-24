أسعار الخضروات بمعارض أهلا رمضان بالشرقية.. تخفيضات 30%

كشف محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن» عن قائمة أسعار الخضروات داخل معارض أهلا رمضان في الشرقية، وجاءت كالتالي:

أسعار الخضروات بمعارض أهلا رمضان بالشرقية

سعر كيلو بسلة 20 جنيها.

سعر كيلو فاصوليا 30 جنيها.

سعر كيلو بتنجان 10 جنيهات.

سعر كيلو فلفل ألوان 25 جنيها.

يتراوح سعر كيلو فلفل وشطة ورومي من 12 لـ20 جنيها.

سعر كيلو جزر 10 جنيهات.

سعر كيلو ليمون 15 جنيها.

سغر كيلو بصل 10 جنيهات.

سعر كيلو طماطم 10 جنيهات.

سعر كيلو مخلل كيلو مشكل 20 جنيها.

تخفيضات على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

هذا وتواصل مديرية التموين بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة طرح السلع الغذائية وتوفيرها داخل معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل 30%، كما وتراقب الأسعار دوريا للالتزام بها من قبل التجار المشاركين.

طرح ياميش رمضان بالمعارض

وأضاف سعد أن معارض أهلا رمضان بالشرقية تضم قائمة كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات الغذائية من أرز، مكرونة، أسماك، لحوم ودواجن، منتجات ألبان، خضروات وفاكهة وبقوليات، لافتا إلى طرح ياميش رمضان بأسعار مخفضة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.