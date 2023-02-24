أسعار السمك في معرض «أهلا رمضان» بالجيزة.. تخفبضات كبيرة بـ3 منافذ

تحرص الدولة على تخفيف العبء بشكل دائم عن المواطنين، إذ أعطت الحكومة توجيهات للمحافظين، بضرورة افتتاح معارض «أهلا رمضان» بأماكن متعددة وبأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل الناس، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، افتتحت المحافظة 3 معارض جديدة لأهلا رمضان وذلك بحى جنوب الجيزة ومراكز ومدن البدرشين والعياط.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار السمك في معرض أهلا رمضان بالجيزة، والذي يقع فى شارع المدرسة بالمنيب جنوب الجيزة، والمقام على مساحة 500 متر وبمشاركة 30 عارضا.

أسعار السمك في معرض «أهلا رمضان» بالجيزة

وجاءت أسعار السمك في معرض أهلا رمضان بالجيزة كما يلي:

- سجل سعر كيلو السمك البورى نحو 90 جنيها بدلا من 110 جنيهات.

- سجل سعر كيلو السمك الشبار نحو 25 جنيها.

- كما وصل سعر كيلو السمك البلطى إلى نحو 65 جنيها بدلا من 75 جنيها.

- وصل سعر السمك الفيليه اليوم إلى نحو 130 جنيها.

- كيلو الرنجة بـ70 جنيها بدلا من 90 جنيها.

- كيلو السمك السردين بـ60 جنيها.

- كيلو سمك المكرونة بـ60 جنيها.

- كيلو الجمبرى بـ190 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

- وصل سعر السمك البسرية إلى نحو 25 جنيها.

ويستمر معرض أهلا رمضان، في استقبال المواطنين وطرح السلع المختلفة يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.