المئات يؤدون صلاة الغائب على إسلام غريق الدقهلية: «فقدوا الأمل في العثور على الجثة»

أدت أسرة إسلام غريق الدقهلية بإقامة صلاة الغائب اليوم علي روح ابنهم بعدما فشلوا في العثور علي جثمانه في مياه البحر الأحمر، إذ غرق منذ عدة أيام حاول فيها أصحابه والكثيرين البحث عن جثمانه، إلا أنه غرق ولم يظهر.

الأسرة قررت صلاة الغائب على إسلام

وقررت الأسرة العودة إلى مسقط رأسه في الدقهلية لإقامة صلاة الغائب على إسلام بعد غرقه في مياه البحر الأحمر أثناء عمله كصياد، عندما حاول إلقاء الشباك في البحر وانزلقت قدمه وفقد السيطرة على نفسه تمامًا.

وقال« أمين العسكري» شقيق إسلام لـ«الوطن» إنهم قرروا إقامة صلاة الجنازة بعدما فقدوا الأمل في خروج جثمانه خاصة بعد مرور أسبوع كامل على وجودها في البحر:« إسلام غرق في منطقة اسمها أم القمر، وهي منطقة معروف أنها صعبة، فكان خروجه منها شبه مستحيل، وأحنا سلمنا أمرنا لله».

صدمة أسرة الشاب الغريق

وأكد «أمين» أن والدته مازالت في حالة من عدم الاستيعاب لما ألت إليه الأمور، فطوال فترة تواجدهم على الشاطئ في الغردقة كان لديها أمل بخروجه وعودته حي يرزق، مما تسبب في ذهولها وعدم قدرته علي تقبل الوضع حتى الوقت الحالي.

وخرج الأهالي لصلاة الغائب يودعونه بعدما لم يستطيعوا العثور علي جثمان إسلام لدفنه وإكرامه، فهو كان طيب الخلق على علاقة ودودة بكل أفراد البلدة، وأشار شقيقه إلي أن إسلام ودع كل أهالي البلدة وأصدقاؤه قبل سفره الأخير:« كان قلبه حاسس أنه هيحصل حاجة، فخر يودع الكل ونظراته كانت غريبة وكلامه».

وأوضح «محمد عمار» صديق الضحية أنه كان متواجدا معهم على القارب أثناء غرقه، لافتًا إلى أن إسلام سقط في البحر فجرًا أثناء إلقائه الشباك، وحاول الجميل إنقاذه إلا أنهم عجزوا، بسبب عمق المياه واختفاء جسد إسلام أسفلها.