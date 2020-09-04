دفن شاب الحقوق في الدقهلية.. وشهود: غرق بسبب صورة سيلفي

شيع أهالي قرية طناح مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة شاب سقط من أعلي كوبري السكة الحديد في نهر النيل بالمنصوة، أثناء أخذ صورة سيلفي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد ساعتين من البحث عنه.

وتجمع الأهالي في ساحة العراقي بالقرية في انتظار وصول الجثة من مستشفى المنصورة الدولي بعد إنهاء تصاريح الدفن، وأكدوا أن الشاب كان من أفضل شباب القرية خلقا، وحصل على ليسانس حقوق، وكان يساعد والده ولم يكن لديه أي مشكلات، نافين ما جرى تداوله بشأن انتحاره.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من بعض المواطنين بسقوط شاب في مياه نهر النيل فرع دمياط من أعلى كوبري السكة الحديد الرابط بين المنصورة وطلخا، وغرقه بسبب عدم إجادته السباحة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ المنصورة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من العثور على الجثة وانتشالها بعد ساعتين من البحث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد ماهر رفعت علي الرفاعى، 27 سنة، حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة.

وبسؤال شهود عيان أكدوا أن الشاب وقف على السور الحديدي للكوبري، وخلال محاولته التقاط صورة سليفي اختل توازنه وسقط في مياه النيل، ولم يتمكن من السباحة والخروج من المياه بسبب عمق المياه بتلك المنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.