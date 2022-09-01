انتشال جثمان شاب غريق من مياه «البحر الصغير» في الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب بمياه البحر الصغير بمدينة السنبلاوين بالدقهلية، بعد العثور على جثمانه من قبل أهالي المنطقة، على سطح المياه فتحركوا ببلاغ للنجدة من أجل استخراج الجثمان من المياه، وبعد خروجه تم نقل الجثمان إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتحركت مباحث البلدة لإجراء التحريات اللازمه لكشف هوية الغريق.

العثور على جثة غريق

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطار بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلى مأمور مركز السنبلاوين، بالعثور على جثمان شاب غريق بناحية منطقة البستان بدائرة المركز وانتقلت الجهات المتخصصة إلي موقع الحادث وبالفحص تبين وجود غريق شاب في العقد الثالث من عمره يدعى «إسلام.ب.س» من مدينة السنبلاوين بالدقهلية.

الجثة تطفو على سطح المياه

وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية فيه، وأكد سكان المنطقة أن الجثة كانت فوق سطح المياه، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتم إخطار النيابة العامة.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.