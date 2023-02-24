ما هو فضل صيام شعبان؟.. «الإفتاء» توضح

ما هو فضل صيام شعبان، سؤال يسعى الكثيرون منذ بداية شهر شعبان منذ 4 أيام، ومع حلول الجمعة الأولى من الشهر الكريم، لمعرفة ما فضل صيام شعبان، وهل صيامه كله جائز أم صيام أيام متقطعه منه، أم صيام يومي الاثنين والخميس فقط.

فضل صيام شعبان

وأجابت الإفتاء عن سؤال ما فضل صيام شعبان؟ الذي تلقته عبر بوابتها الرسمية، مؤكدة أن الصيام يُطلق على الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، والصيام قسمان، القسم للأول صيام فرض، ويشمل صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر، والقسم الثاني صيام تطوع ومنه صيام شهر شعبان الكريم.

وأشارت «الإفتاء» إلى أن فضل صيام شعبان، يأتي ضمن فضل صوم التطوع وهو جائز شرعًا في جميع أوقات العام، ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي أيام العيدين، وأيام التشريق، وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر أي يحرم صوم السنة كلها، والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم.

فضل صيام شهر شعبان

وتابعت «الإفتاء»، في حديثها عن فضل صيام شهر شعبان، قائلة: «يكون صوم السائل تطوعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزًا شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعا خلال أيام السنة، والقول بذلك غير صحيح شرعًا».