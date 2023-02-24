تفاصيل تقديم الأوراق لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022.. تبدأ 11 مارس المقبل

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أمس، عن فتح باب التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2022.

مواعيد سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

وكشفت الأمانة أنه يتم سحب وتقديم الملفات مستوفاة، على الموقع الإلكتروني اعتبارًا من 11 حتى 28 مارس 2023، بمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر، ميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

مواعيد الجامعات في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

وأعلنت الهيئة توقيتات تقديم الجامعات وقفاً لجدول زمني محدد وجاء كالتالي:

- السبت 11 مارس جامعة جنوب الوادي وأسوان.

- الأحد 12 مارس جامعة سوهاج.

-الاثنين 13 مارس جامعة أسيوط - أزهر أسيوط .

-الثلاثاء 14 مارس جامعة المنيا - أزهر المنيا.

-الأربعاء 15 مارس جامعة بني سويف والفيوم.

-السبت 18 مارس جامعة المنصورة وبورسعيد.

-الأحد 19 مارس جامعة الزقازيق والمنوفية وشبين الكوم.

-الاثنين 20 مارس جامعة الإسكندرية وأزهر الإسكندرية وجامعة فاروس.

-الثلاثاء 21 مارس جامعة طنطا وأزهر تفهنا الأشراف.

-الأربعاء 22 مارس أزهر طنطا وأزهر دمنهور.

-السبت 25 مارس جامعة عين شمس وجامعة حلوان.

-الأحد 26 مارس جامعة القاهرة.

- الاثنين 27 مارس جامعة بنها وأزهر القاهرة.

-الثلاثاء 28 مارس الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية - جامعات أخرى.

شروط وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

ويشترط في المتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا ما يلي:

- ألا يقل التقدير التراكمي عن (جيد).

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 5 مارس 2023 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

- أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.

- تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني.