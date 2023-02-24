جامعة سوهاج تشارك في ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات تحت شعار «ساند»

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية، تحت شعار «ساند»، والذي نظمه معهد إعداد القادة برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور 200 طالب وطالبة بجميع الجامعات والمعاهد المصرية.

دعم وتشجيع الشباب على التحاور وتبادل الرؤى

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الملتقى جاء ضمن مبادرة «ساند» التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتهدف إلى دعم وتشجيع الشباب على التحاور وتبادل الرؤى والأفكار لخلق جيل من الشباب المتميز والمبدع في مختلف المجالات.

مبادرة «ساند» تولي اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، إن مبادرة «ساند» تولي اهتماما كبيرا بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على مواجهة التغيرات المجتمعية، وتشجيعهم على إيجاد حلول فعلية لمواجهة تلك التغيرات، وذلك من خلال اشتراكهم في تلك الملتقيات التي تعتمد على عرض الأفكار والرؤى، وتنظيم اللقاءات الحوارية مع نخبة من الأساتذة المتخصصين والمحاضرين لإعداد كوادر شبابية على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.

وأشار صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى أن الملتقى استضاف لاعبة الكاراتيه كابتن جيانا فاروق، وهي أول بطلة تحصل على ميدالية ذهبية لمصر في الأولمبياد، كنموذج مشرف للشباب المصري الطموح، حيث أدارت حواراََ مفتوحاََ مع الطلاب بعنوان «الحلم والحقيقة»، وتحدثت عن حلمها للوصول للعالمية وأهم العقبات التي واجهتها خلال مشوارها الرياضي، وكيف تغلبت عليها بإصرارها وتمسكها بالنجاح والوصول للهدف.

وأضاف محمد يوسف، مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن الجامعة شاركت في ملتقى قادة التغيير بوفد طلابي مكون من 7 طلاب، تحت إشراف محمد جمعة أخصائي برعاية الشباب، موضحاً أن الملتقى استمر لمدة 4 أيام، حيث تضمنت الفعاليات العديد من ورش العمل التدريبية عن مهارات القيادة، وكذلك محاضرات عن تنمية المهارات الحياتية، طلاب الجامعات وبناء القدرات للمواطنة، ومحاضرة عن تغيير التفكير لدى الشباب لوظائف المستقبل.