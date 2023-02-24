أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة.. تعرف على سعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا في الأعيرة المختلفة، ويهتم الناس بأسعار المعدن الأصفر نظرا لأنه الملاذ الآمن للراغبين في استثمار أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، كما يهتم به المقبلون على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21، بمحال الصاغة اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1925 جنيهًا للبيع، و1920 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 1680 جنيها للشراء، و1685 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، سجل اليوم 1444 جنيهًا للبيع، و1440 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 13480 جنيه للبيع، و14685 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.914.286 جنيه للبيع، فيما سجل قيمة 1.925.714 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وعن أسعار الذهب اليوم بسوق المال العالمية، جاءت كما يلي:

سجل سعر جرام عيار 18 نحو 1,343 جنيه بما يعادل 43.84 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب 21 اليوم نحو 1,566 جنيه بما يعادل 51.14 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,790 جنيه بما يعادل 58.45 دولار.