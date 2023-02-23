أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1675 جنيها

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الأم 2023، ويزداد الإقبال على محلات الصاغة لشراء الذهب وخاصة عيار 21 النوع الأكثر طلبا في محلات الصاغة، إذ يعد الملاذ الآمن للراغبين في استثمار أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21، بمحلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1914 جنيهًا للبيع، و1926 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1675 جنيها للبيع، و1685 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، سجل اليوم 1436 جنيهًا للبيع، و1444 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 13.400 جنيه للبيع، و13.480 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.914.286 جنيه للبيع، فيما سجل قيمة 1.925.714 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وعن أسعار الذهب اليوم بسوق المال العالمية، سجل سعر جرام عيار 18 نحو 44.10 دولار، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 51.45 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 58.80 دولار.