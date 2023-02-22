أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام منتصف التعاملات»

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار بقية الأعيرة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء في مصر، في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 21 إلى 1688 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 13504 جنيهات للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء في مصر، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1682 جنيها للبيع و1688 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 1922 جنيهًا للبيع، و1929 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ عيار 22 إلى 1762 جنيها للبيع، و1768 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 1442 جنيهًا للبيع، و1447 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 سعر 1121 جنيهًا للبيع، و1125 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 961 جنيهًا للبيع، و965 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

واستعرض سعر الجنيه الذهب، إذ سجل 13456 جنيهًا للبيع، و13504 جنيهات للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 59783 جنيهًا للبيع، و59996 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 1,922,286 جنيهًا للبيع، و1,929,143 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المالوجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.03 دولار أمريكي بما يعادل 1809 جنيهات.

- عيار 22 وصل إلى 54.11 دولار أمريكي، أي نحو 1658 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 51.65 دولار أمريكي، أي نحو 1583 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 44.27 دولار أمريكي، بما يعادل 1357 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.43 دولار أمريكي، أي نحو 1055 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.51 دولار أمريكي، بما يعادل 904.63 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.14 دولار أمريكي، بما يعادل 678.47 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,836 دولار أمريكي، أي نحو 56,268 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ413.21 دولار أمريكي، أي نحو 12,665 جنيهات.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,029 دولارًا أمريكيًا، أي نحو مليون و809 ألفًا و255 جنيها.