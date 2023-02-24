نقيب الفلاحين: الدولة تبذل العديد من الجهود لتخفيض الأسعار قبل رمضان

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن أسعار الأعلاف مستقرة بشكل جيد في الوقت الحالي مع وجود انخفاض طفيف، كما أن الأسعار بعد الإفراجات التي حدثت تحتاج للمزيد من الوقت لكي تنخفض بشكل ملموس، وذلك بعد ما تتم دورة صناعة الأعلاف.

وتابع أبو صدام أن سعر الأعلاف يتراوح ما بين 21 إلى 22 ألف جنيه للطن، بينما يتراوح سعر الذرة ما بين 13.5 إلى 14.5 ألف جنيه للطن، كما يتراوح سعر علف الصويا ما بين 30 إلى 32 ألف جنيه للطن، ويبلغ سعر طن الردة 10 آلاف جنيه.

استيراد الأعلاف

وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تقوم باستيراد الأعلاف من دول آسيا ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تستورد مصر 50% من احتياجاتها من الذرة الصفراء بما يقدر بحوالي 8 ملايين طن في العام، بينما تستورد 80% من احتياجاتها من فول الصويا بما يقدر بحوالي 5 ملايين طن في العام.

الكمية المعروضة من الأعلاف جيدة

وأشار أبو صدام إلى أن الكمية المعروضة من الأعلاف جيدة، ولكن حجم الطلب على الأعلاف انخفض خلال الفترة الماضية بسبب السعر المبالغ فيه، بينما توجه المربون لشراء الأعلاف البديلة بالنسبة للمواشي مثل التبن والردة لأنها الأرخص سعراً، بينما لا يوجد بديل للأعلاف بالنسبة للدواجن.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن الدولة تبذل العديد من الجهود قصيرة المدى كاستيراد الدواجن المجمدة واللحوم، ومستلزمات إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى الإفراج عن الأعلاف لتخفيض الأسعار قبل رمضان، كما أن هناك جهودا تبذل من الحكومة على المدى الطويل كدعم مزارعي الأعلاف وخاصة الذرة الصفراء، لافتاً إلى أنه من المتوقع انخفاض الأسعار وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، إذا جرت الأمور على طبيعتها المعتادة.