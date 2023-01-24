تراجع في أسعار الأعلاف بالمحافظات.. بروتين 45% بـ22 ألفا و600 جنيه للطن

سجلت أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات، تراجعا جيدا في بعض أصناف الأعلاف سواء الداجنة أو الحيوانية، وذلك وفقاً لما تم تداوله خلال عمليات البيع والشراء داخل الأسواق الحرة والمتاجر في ربوع محافظات الجمهورية ليوم الاثنين من العام الجاري 2023، حيث بلغ التراجع في أسعار بعض انواع الأعلاف ما بين 50 جنيهاً حتى 150جنيهاً لكل طن.

أسعار الأعلاف بالمحافظات

كشف الدكتور يحي زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن علي مستوي الجمهورية، والمعنية بمتابعة حركة تداول الأسواق، والتفريخ، والتهجين للدواجن بمحافظات مصر، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات، سجلت تراجع نسبي خلال حركة البيع والشراء عبر أسواق المحافظات المختلفة، لتسجل أسعارها يوم الإثنين كالتالي:

سعر طن علف الماشية الحلابة11ألف و550جنيهاً.

سعر طن أعلاف البط يبدأ من 18ألف و600جنيهاً حتى 19 ألف و350جنيهاً.

سعر طن مخلفات الصويا بلغ11ألف و850جنيهاً.

سعر طن كسب الصويا بروتين 44% ب 26ألف و350جنيهاً.

سعر طن بروتين 23% من نوع التسمين20ألف و400جنيهاً.

سعر بذور الصويا فول فات 28ألف و550جنيهاً للطن والمستورد، و 28ألف و400جنيهاً للمنتج المحلي.

سعر طن بروتين 45% بـ22 ألف و600جنيه.

سعر طن بروتين 46% بلغ 27ألف و800جنيه.

سعر طن بروتين 19% ب20ألف و250جنيهاً، وسط تراجع بلغ 50جنيهاً لكل طن.

سعر طن بروتين 21% ب20ألف و 300جنيهاً، وسط تراجع بلغ 150جنيهاً لكل طن.

الأعلاف متوفرة بكميات ممتازة

وأوضح "يحيى"، أن الأعلاف بالمحافظات، متوفرة بكميات ممتازة وتشهد عمليات بيع كبيرة لجميع أنواع الأعلاف سواء المحلية منها أو المستوردة وسط تراجع في أسعارها.

سعر طن الجيلوتين المستورد 45 ألف و650جنيهاً.

سعر طن الجيلوتين المحلي ب 45 ألف و500جنيهاً.

سعر طن الإعلاف للماشية بغرض التسمين بواقع 20ألف و100جنيهاً.

سعر طن بروتين 46% بغرض التسمين 21 ألف و950جنيهاً، وسط تراجع بلغ 50جنيها لكل طن.

سعر طن قشر الفول الصويا 8750جنيهاً لكل طن.

سعر طن الردة الأمريكية بواقع 17ألف و350جنيهاً لكل طن، وسط تراجع بلغ 150جنيهاً لكل طن.

سعر الردة المحلي 9000 الأف و500جنيهاً لكل طن.

سعر حمل التبن بلغ 420جنيهاً لكل حمل تبن، وسط تراجع بلغ 30 جنيهاً لكل حمل.

سعر الجلوتوفيد 10الأف و300جنيهاً.