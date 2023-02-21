تراجع أسعار الأعلاف اليوم.. و«شعبة الدواجن»: تأثيره إيجابي

تشهد أسعار خامات الأعلاف تراجعًا ملحوظًا في الفترة الحالية بحسب متوسط أسعار بورصة الخامات، ما يبشر بتأثيرات إيجابية على أسعار الدواجن في الفترة المقبلة.

وقاد سعر الذرة الصفراء، قائمة الأعلاف نحو التراجع، بعدما سجل الطن الذرة الصفراء الأرجنتيني 15600 جنيه بتراجع 200 جنيه، والبرازيلي نفس السعر ونفس التراجع، والأوكراني 15000 بتراجع 200 جنيه، والكورن فلاك الذرة الأرجنتيني 16200 شهد تراجع 200 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وبالنسبة لأسعار كسب الصويا الـ44% طن محلي فهي بسعر 27300 جنيه بتراجع 400 جنيه، والـ46% محلي بـ28300 جنيه بتراجع 400 جنيه، ووصل سعر طن الجيلوتين المستورد 43500 جنيه والجيلوتين المحلي 43300 جنيه، وطن الجلوتوفيد 12000 جنيه والردة 9600 جنيه بزيادة 100 جنيه .

الغرفة التجارية: تراجع في أسعار خامات الأعلاف

ومن جهته، ذكر محمود الشاذلي عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار خامات الأعلاف تشهد تراجعا ملحوظا الفترة الحالية ومن المتوقع الاستمرار في التراجع الفترة المقبلة.

وأضاف الشاذلي عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن» ،أن هذا التراجع في أسعار خامات الأعلاف يبشر بتأثيرات إيجابية على أسعار الدواجن الفترة المقبلة ومع حلول شهر رمضان.