تفاؤل بتراجع أسعار الأعلاف في الأسواق.. وتوقعات بانخفاض السلع مع قرب رمضان

يشهد قطاع الأعلاف اهتماما بالغا من جانب التجار ومربي الدواجن، من أجل معرفة آخر مستجدات الأسعار، في ظل الانخفاض الملحوظ بالأسواق.

قطاع الأعلاف متعدد الأنواع والأسعار

واستطلعت «الوطن» آراء عدد من التجار في الأسواق، وأعضاء الغرف التجارية، إذ أكدوا أن هناك العديد من أنواع الاعلاف الموجودة في الاسواق التي تختلف في المستلزمات المستخدمة في تكوينها، وتختلف أسعارها من تاجر إلى آخر.

وقال محمد صقر، أحد أصحاب مصانع الأعلاف، إن المربي يفضل شراء أفضل الأنواع، التي تعود بالنفع عليه خلال بيع الدواجن والمواشي.

وأوضح أن هناك العديد من المصانع التي تطرح أعلافا في الأسواق ذات جودة عالية، وبأسعار مناسبة ومخفضة عن المصانع والتجار الآخرين، مضيفا أن أعلاف المواشي تتراوح بين 13250 لـ138000، وأعلاف المزارع من 20000 الي 20500 بينما تصل أعلاف البط إلى 1710.

انخفاص سعر الأعلاف الفترة المقبلة

ومن جهته، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن طن علف الدواجن والمواشي حاليا تتراوح أسعاره بين الـ22 و23 ألفا، متوقعا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الجهود الحكومية الكبيرة التي تبذل من جانب الدولة المصرية المتمثلة في الإفراج عن مستلزمات الأعلاف الموجودة في المواني، والعمل على استيراد الكميات المطلوبة للمصانع من الخارج، خاصة أن الفترة الحالية تشهد استقرارا عالميا في أسعار الحبوب.

وأضاف أن مصر تقوم باستيراد حوالي 50% من مستلزمات العلف سواء الذرة الصفراء أو فول الصويا وغيرها من الأنواع، إذ تبذل الدولة قصارى جهدها في الاستيراد من أماكن أرخص سعرا، وفتح أسواق جديدة خاصة في التصدير والاستيراد.

وأشار إلى أن الاستيراد يؤدي إلى انخفاض الأسعار محليا، لأن الكميات المحلية لا تكفي غير 50% من احتياجات المواطنين وبالتالي استخدامها يزيد العملية الاستيرادية، وتقل الأسعار ما يؤدي إلى انخفاض المنتج في النهاية سواء اللحوم الحمراء أو الدواجن.

انخفاض المواد الغذائية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان

وفي السياق ذاته، قال نقيب الفلاحين إنه يتوقع انخفاض أسعار المواد الغذائية الفترة المقبلة، وخاصة اللحوم نظرا إلى اقتراب حلول شهر رمضان، إذ تستمر جهود الحكومة لتوفير المستلزمات العلفية من ناحية، وفتح منافذ جديدة، واستيراد لحوم مجمدة ومبردة ما يزيد المعروض في الشارع المصري، وبالتالي ستنخفض الأسعار.