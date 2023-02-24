الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء: تحديد سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 فبراير 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، من المزارعين للموسم الصيفي 2023، وذلك للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار لمبلغ الاتفاقية.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 5.95 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة بورسعيد، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء ومحولات، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على إنهاء التخصيص المقرر للنفع العام على مساحة 2.76 فدان، تعادل 11596م2، ناحية محافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي؛ لاستخدامها في إقامة المشروعات اللازمة عليها.كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، وطرح إعلان البيع ببعض المدن وهي: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجى بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.

وإلى جانب ما سبق، فقد تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 57، والمنعقد بتاريخ 9/2/2023، والمتضمن المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بالفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023، وكذا نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، فضلاً عن الموافقة على مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة في هذا الشأن، وذلك تحقيقاً لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مجتمع الأعمال في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية.

وأيضاً فقد تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/2/2023، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 68 مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، بجانب الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن التعاقد مع شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية لإسناد أعمال إنشاء 15 مبنى إدارياً بمراكز الشباب بمختلف المحافظات ضمن خطة المشروعات الاستثمارية للوزارة، ممثلة في المجلس القومي للشباب، للعام المالي 2022 – 2023.

وفي سياق متصل فقد تم اعتماد الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 73 مشروعاً في 17 محافظة على مساحة تبلغ 81 فداناً و18 قيراطاً و11 سهماً، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي تقدم بها المحافظون، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، فضلاً عن اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.وتتضمن القرارات كذلك، وفقاً للتقرير، الموافقة على قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي، لتأثيث وتجهيز عدد 329 مجمعاً خدمياً حكومياً بالقرى المستهدفة، وذلك ضمن المجمعات الخدمية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونص التعديل في جزء منه على أن تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" الواردة بمسمى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، والمواد (1، 2، 3)، كما تستبدل عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة (11 بند 1).

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق"ACI"، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة والصناعة، ووكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس مصلحة الجمارك، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية، كما تم عقد اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع مع ممثلي شركة "المساع" السعودية للتوريدات الكهربائية وكيلة شركة "كونشار" الكرواتية، لبحث فرص تصنيع مكونات المشروعات الكهربائية المختلفة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "المساع"، والمدير التنفيذي للمجموعة، وممثلين عن شركة "كونشار" الكرواتية، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لاستعراض المشروعات التي ترغب شركة "المراعي" السعودية في تدشينها في مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثماراتها، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة "المراعي"، وسفير السعودية لدى مصر، والرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" التابعة لـ "المراعي"، والرئيس التنفيذي لشركة "المراعي"، وعدد من مسئولي الشركة، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى جانب عقد اجتماع لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية.

وتتضمن الاجتماعات وفقاً للتقرير أيضاً، اجتماعا لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي، فضلاً عن عقد الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الهامة مثل طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية، وتسلم مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد".

وتشمل الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي كذلك، وفقاً للتقرير، عقد اجتماع بشأن عرض أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمدير التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة، وممثل منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى عقد اجتماع لاستعراض عدد من المشروعات التي تعتزم شركة "سكاتك" النرويجية تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفيرة النرويج لدى مصر، والرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"، والمدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من مسئولي الشركة، وكذلك اجتماع مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر؛ حيث بحثا عددًا من ملفات العمل المشتركة، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي، والمديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، ومدير مكتب البنك في مصر، وعدد من مسئولي البنك، بجانب اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول، والتموين، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزيوبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد سيادته، نماذج للسيارات الكهربائية المصرية المنتجة، في الفناء الداخلي لمجلس الوزراء حيث طالب بالعمل على زيادة المكون المحلى، والاهتمام بجودة المنتج، فضلاً عن افتتاح معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2023"، والذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 22 – 25 فبراير 2023، في مركز "المنارة" للمؤتمرات، حيث قال إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بمختلف مرافقها على مستوى الجمهورية وفق توجيهات السيد الرئيس.

كما شملت الأنشطة أيضاً توجه رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار المسئولين والخبراء إلى القاعة الرئيسية لمؤتمر "سبورتس إكسبو 2023"، إيذاناً بانطلاق فعاليات المؤتمر الرياضي بحضور عدد من رؤساء الاتحادات، والخبراء والعلماء والأكاديميين المتخصصين في مجال الرياضة بمصر والعالم، فضلاً عن عقد مؤتمر صحفي حول عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، وكذا توضيح لبعض القضايا الاقتصادية والموضوعات المهمة في هذا الشأن، حيث قال إن الدولة ملتزمة بسعر الضمان للمحاصيل لضمان تحقيق الربح للفلاح، مضيفاً أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت في الفترة من يوليو الماضي حتى يناير 2023 بنسبة أكثر من 10% عن العام السابق عليه لتصل إلى 172 مليار جنيه في تلك الفترة.أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع.

أظهر التقرير، لقاءه مع محافظ السويس لمتابعة المشروعات وبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة، حيث وجه بتوفير 350 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، وذلك بحضور نائب محافظ السويس، بجانب لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة نتائج الجولة الترويجية للاستثمار في عدد من الدول العربية، وذلك بحضور المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.وتشمل اللقاءات وفقاً للتقرير، عقد لقاء مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض ملفات عمل الجهاز على مدار العام الماضي، حيث انتهى الجهاز من مناقشة نحو ٣٤٤ حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة.وتتضمن اللقاءات وفقاً للتقرير أيضاً، لقاء مع رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة، حيث أكد ضرورة مواصلة جهود الترويج التي تسهم بدور فاعل في التعريف بالفرص والمزايا بالمنطقة الاقتصادية، بجانب لقاء مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير العمراني بالمحافظات، حيث أكد حرص الحكومة على تذليل كافة التحديات بهدف استكمال مشروعات التطوير العمران التي تسهم في تغيير الوجه الحضاري للمدن المصرية، وتوفير مستوى معيشة لائق لمختلف المواطنين.