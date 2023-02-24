محمد الأمير يشارك بمسلسل «نزيف» مع ماريتا الحلاني

كشف الفنان محمد الأمير عن مشاركته في مسلسله «نزيف» والذي يقوم به بالمشاركة بالبطولة مع كل من الفنانة اللبنانية ماريتا حلاني وإسماعيل تمر ومجدي مشموشي فاديا عواد، جومانا شمعون، عادل شديد، راشيل توما والمزيد من الممثلين ونخبة من نجوم الوطن العربي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما 2023.

الأمير قد أعرب عن سعادته لمشاركته في مسلسل نزيف قائلا لـ«الوطن»: «أعتز للغاية بمشاركتي في مسلسل نزيف، وأشكر كل القائمين على العمل لخروجه بهذا الشكل الرائع، وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع حين يتم عرضه».

مسلسل نزيف من بطولة إسماعيل تمر ومجدي مشموشي

مسلسل نزيف وهو مسلسل شبابي يدور حول تجارة المخدرات والأعمال المشبوهة في أجواء من الأكشن والإثارة، من تأليف جاد الخوري وإخراج إيلي الرموز.

ماريتا الحلاني كانت قد كشفت كواليس الصور عبر إنستجرام

ماريتا الحلاني كانت شاركت صورتين من كواليس تصوير العمل جمعتها ببطل العمل إسماعيل تمر، وأرفقتهما بتعليق كتبت فيه: «بيترا وفراس من كواليس تصوير مسلسل نزيف».