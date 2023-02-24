بوسترات مسلسل «سوق الكانتو» تتصدر «الترند» والمصمم: سعيد بردود الفعل

حازت بوسترات مسلسل «سوق الكانتو»، الذي يشارك من خلاله الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لعام 2023 تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها مباشرة.

وقال شريف مختار مصمم بوسترات سوق الكانتو في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه سعيد للغاية بردود الفعل التي تلقاها على البوسترات وأنه لم يكن يتوقع انتشارها بهذه الصورة.

شريف مختار ينفى تشابه بوستر سوق الكانتو مع أي أعمال أخرى

ونفى شريف مختار ما يتردد حول أن البوسترات مأخوذة من أعمال أجنبية قائلا: «بوسترات مسلسل سوق الكانتو ليست مقتبسة ولكن شكل الملابس والحقبة الزمنية هي التي جعلت البعض يظن بأنها مأخوذة من عمل فني آخر، وخاصة أن شكل وملابس الحقب الزمنية دائما ما تكون متشابهة».

وتحدث شريف مختار عن تفاصيل تصميمه للبوسترات، مشيرا إلى أنه يطلع على ملخص العمل لكي يعيش الحالة التي يتناولها، ويتمكن من التعبير عنها في البوسترات.