أسعار الحديد اليوم في أسواق مواد البناء المصرية

استقرت أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الشركات المنتجة للحديد في أنحاء الجمهورية، بعد حالة التذبذب الذي شهدته أسعارها مؤخرا، وفق ما كشفت عنه شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية.

ونظرا لأهمية متابعات أسعار الحديد والأسمنت وجميع مواد البناء للعاملين فى قطاع البناء والتشيد، تستعرض الوطن، آخر ما استقرت عليه أسعار الحديد اليوم، كما يلي.

أسعار الحديد اليوم

- سعر حديد عز بلغ 28300 جنيه للطن.

- حديد المراكبي بلغ 27000 جنيه للطن.

- حديد العتال بلغ نحو 27500 جنيه للطن.

- طن حديد المصريين بلغ 28300 جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي بلغ 28500 جنيه للطن.

- حديد مصر ستيل أستقر عند 27000 جنيه للطن.

- حديد العشري أستقر عند نحو 27000 جنيه للطن.

- حديد عطية بلغ نحو 27500 جنيه للطن

- حديد سرحان سجل اليوم 26500 جنيه للطن.

- حديد المعادي استقر سعره اليوم 27000 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي بلغ 27000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

- أسمنت النصر بلغ اليوم نحو 1875 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 1855 جنيها.

- أسمنت السويدي 1925 جنيها.

- أسمنت حلوان 1898 جنيها.

- سعر أسمنت مصر للأسمنت نحو 1860 جنيها.

- أسمنت سيناء نحو 1850 جنيها.

- أسمنت العسكري 1840 جنيها.

- الشركة العربية للأسمنت 1903 جنيهات.