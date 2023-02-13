عضو بـ«مطوري العاصمة»: الرقابة على أسعار مواد البناء تدعم القطاع العقاري

أكد الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن مواد البناء هي المكون الرئيسي للمنتج العقاري، وأي حركة تخص عملية التسعيرة في أسعار مواد البناء تؤثر في قطاع عريض مثل قطاع العقارات.

تفعيل دور الجهات الرقابية

ودعا «هندي» في بيان، إلى تفعيل دور الجهات الرقابية على اعتبار أنها سلع استراتيجية تخص أهم صناعة في مصر، وهي الصناعة العقارية، ويعمل فيها 400 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، وهى قاطرة للاقتصاد المصري وأهم صناعة فيه ويعمل فيها العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

تفعيل عمليات الرقابة على أسعار مواد البناء

وطالب عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وغرفة مواد البناء وجهاز حماية المستهلك، بتفعيل عمليات الرقابة على أسعار مواد البناء ومراقبة جشع التجار الذين يقومون بـ«تسقيع السلعة».

واقترح تدخل الدولة والجهات المنوط لها، من خلال إبراز الدور الرقابي للدولة وكذلك الدور الرقابي للغرف التجارية و منع استغلال التجار للأزمة، مؤكدًا ضرورة رصد حركة السوق من خلال الغرف التجارية والتطوير العقاري ومواد البناء يد بيد، مع الجهات الرقابية الحكومية.