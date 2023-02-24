مسلسل «الكندوش 2» آخر أعمال الفنان شادي زيدان قبل وفاته.. «مع شقيقه»

يعد مسلسل «الكندوش 2»، آخر أعمال الفنان شادي زيدان، قبل وفاته صباح اليوم، بعد ازمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

آخر أعمال الفنان شادي زيدان.. مسلسل «الكندوش 2»

الفنان شادي زيدان، قدم في آخر أعماله شخصية رشاد، شقيق عزمي بطل المسلسل، التي جسدها شقيقه في الحقيقة الفنان أيمن زيدان.

مسلسل «الكندوش 2» آخر أعمال الفنان شادي زيدان، من إخراج سمير حسين وتأليف حسام تحسين بيك ومحمد العاص وبطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجي وشكران مرتجي وسعد مينا.

موعد تشييع جثمان الفنان شادي زيدان

من المقرر تشييع جثمان الفنان السوري الراحل، غدا السبت، الساعة 10 صباحا، من مستشفى دار الشفاء بمدينة الرحيبة بسوريا، لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر، في مسجد النور بالرحيبة.

وسيكون العزاء يومي السبت والأحد، في منزله في الرحيبة، من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء، ويومي الاثنين والثلاثاء، في صالة دار السعادة، من الساعة 6 وحتى الساعة 8 مساء، وفق ما أعلنه شقيقه.