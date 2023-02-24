وفاة الفنان السوري شادي زيدان بعد صراع مع المرض

أعلنت نقابة الفنانين السورية وفاة الفنان السوري شادي زيدان، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، حيث وافته المنية هناك.

نقابة الفنانين السوريين تنعى شادي زيدان

ونشرت النقابة عبر حسابها على «فيسبوك» صورة للفنان الراحل، معلقة عليها: «تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان شادي زيدان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وحرص الفنان أيمن رضا على نعي الفنان شادي زيدان عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»: «الله يرحمك ياشادى والعمر لكل محبينك».

رحيل الفنان شادي زيدان

يذكر أن الفنان شادي زيدان كان قد تعرض لأزمة صحية مؤخرا أثناء تصوير مشاهده في أحد الأعمال التي يشارك من خلالها في السباق الرمضاني المقبل ونقل على إثرها إلى العناية المركزة.