آخر مشهد للفنان شادي زيدان قبل إصابته بجلطة.. دعم متضرري زلزال سوريا

كشف همام عيسى، صديق الفنان شادي زيدان، تطورات الحالة الصحية للأخيرة، بعد إصابته بجلطة دماغية قبل يومين بشكلٍ مفاجئ، موضحًا أنه حالته حرجة، وناشد الجمهور الدعاء له بالشفاء، لحين خروجه من المستشفى.

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الإصابة

وقال همام عيسى، في تصريحاتٍ صحفية، إنّ الفنان شادي زيدان، كان بصحة جيدة ولم يشكُ من أي متاعب صحية، حيث شارك في حملات دعم وإيواء متضرري الزلزال الذي شهدته سوريا قبل أيام، وأسفر عن وقوع آلاف الضحايا والمصابين، متابعًا «كان بيشارك معانا في حملات الدعم، وبعدها طلع على تصوير مسلسله الجديد، وفجأة استقبلت تليفون أنه انتقل للمستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية».

شكران مرتجي تناشد الجمهور بالدعاء للفنان شادي زيدان

وحرصت الفنانة شكران مرتجي، على دعم الفنان شادي زيدان، وناشدت الجمهور بالدعاء له، قائلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «على نية الشفاء العاجل للنجم الشاب الصديق شادي زيدان.. انطلقت قافلة اليوم لكل سوريا ولكل السوريين بعيداً عن تفاصيل كثيرة، الأهم لدينا اليوم دعائكم لشادي من قلوبكم.. وما تبقى هو نتيجة واستمرارية لفريق كلنا لبعض.. دعائكم لشادي غالب زيدان بالشفاء ليكمل مابدأ.. لانريد الشكر نريد دعوة صادقة من القلب».