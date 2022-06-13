نسرين طافش تعلق على إشادة أيمن زيدان بـ«جوقة عزيزة»: «فرحت قلبي»

علقت الفنانة السورية نسرين طافش، على إشادة الفنان السوري أيمن زيدان بمسلسلها «جوقة عزيزة»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022.

نسرين طافش لـ أيمن زيدان: شهادة أعتز بها

وكتبت نسرين طافش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عندما يتكلم الأساتذة الكبار فتلك شهادة كبيرة أعتز بها مدى الحياة، خاصة عندما تأتي من فنان قدير وعملاق بحجم الأستاذ الغالي والعظيم أيمن زيدان بثقافتك وعمقك ورقيك، قديه شهادتك فرحت قلبي الله يحفظك ويطول بعمرك يا استاذنا الكبير ‬كل الحب والتقدير».

أيمن زيدان يشيد بأداء نسرين طافش

وكتب الفنان أيمن زيدان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «رسالة إلى نسرين طافش، لست بصدد كتابة مداخلة نقدية لكنني رأيت من واجبي أن أهمس لك على الملأ بكلمة واحدة.. لاتكترثي، إن ما قدمتيه في مسلسل جوقة عزيزة كان محاولة تستحق الاهتمام، ياعزيزتي أقولها لك كنت مدهشة بجرأة محاولتك في تقديم شخصية تحمل كل هذا التنوع».

وأضاف «زيدان»: «لاتكترثي لكل القسوة التي مارسها البعض والتي للأسف طالت الجانب الشخصي، وتذكري لاترمى بالحجارة سوى الاشجار المثمرة وستظلين واحدة من زهرات الدراما السورية».

أبطال مسلسل «جوقة عزيزة»

مسلسل «جوقة عزيزة» يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين وهم: سلوم حداد، أيمن رضا، نسرين طافش، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من ﺗﺄﻟﻴﻒ: خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق.

كما تشارك نسرين طافش في فيلم «في القلب» الذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة خالد سليم، منة فضالي، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، وغيرهم من الفنانين.