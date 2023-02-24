«وكالة الفضاء» تكشف مميزات القمر الصناعي «حورس 1».. أبرزها رصد مصادر المياه

أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن قمر الصناعي المصري «حورس 1»، الذي أطلق بنجاح من الصين اليوم، يحمل على متنه كاميرا عالية الجودة، ويمكن الاستفادة منه في أمور كثيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الإخبارية بالقناة الأولى: «يمكن من خلال الكاميرا رصد مصادر المياه سواء جوفية أو مسارات للمياه والأنهار، ونقدر عن طريق التصوير عالي الدقة أن تحديد مصادر المياه وهو أمر مهم للغاية».

وتابع: «كذلك القدرة على تحديد والتنبؤ بالكوارث الطبيعية سواء التصحر وحركة الكثبان الرملية، والسيول وتآكل الشواطئ وغيرها من الأمور المختلفة، وكذلك نحدد ونرصد أي تعديات على الأراضي المملوكة للدولة، ورصد أي زراعات مخالفة مثل المواد المخدرة وغيرها، والقدرة على تحليل نوع التربة الزراعية بجميع أنحاء القطر المصري، وتحليل الأجواء المحيطة بهذه التربة، وهو ما يسمح لنا بتحديد نوعية المحاصيل لزراعتها، مما يعظم من الإنتاجية الزراعية لتوفير كل المتطلبات للشعب المصري من الأرض المصرية».

متابعة المشروعات القومية

واستطرد: «مصر فيها تنمية كبيرة للغاية، وأن يكون لدينا القدرة من الفضاء أن نصور بدقة عالية ومتابعة المشروعات القومية وتقييمها بصورة إيجابية، ونعظم من الاستفادة من مواردها بصورة إيجابية للغاية، ونقدر من خلال الصور أن نفهم وندرس بيئتنا ونحدد الموارد الطبيعية التي نملكها».

الفضاء لم يعد رفاهية

وأوضح: «الفضاء لم يعد رفاهية وأصبح حتمية بالنسبة لتطور الدول، وكون أننا نمتلك القدرة على التصوير عالي الدقة من خلال الأقمار الصناعية لا يعود بالفائدة على مصر فقط، بل يعظم دور مصر المحوري بالنسبة للدول العربية والقارة الأفريقية، إذ أنه يجعلنا نمد الدول العربية والقارة الأفريقية بصور عالية الدقة تساعد في التنمية المستدامة، وله مردود كبير على مصر لتوفير مصادر للدخل والعملة الصعبة».