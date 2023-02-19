الإعلامي أحمد المسلماني: وكالة الفضاء المصرية خطوة كبيرة على طريق صناعة الأمل

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن وكالات الفضاء تعبر عن التقدم في علوم كثيرة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، إذ أنها قاطرة تجر وراءها الكثير من العلوم والمستويات العلمية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن وكالة الفضاء المصرية لها عدة أهداف منها نقل وتوطين التكنولوجيا، ثم بنية أساسية علمية كي تصنع مصر التكنولوجيا، وطبقا للتوجيهات الرئاسية فإن مصر ستصنع الأقمار الصناعية، ثم إطلاقها على أراضي مصرية بأدوات مصرية.

وأضاف المسلماني، خلال حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «تأسيس وكالة الفضاء المصرية من الخطوات الكبرى في صناعة الأمل بمصر».

المقر في العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع الإعلامي أن وكالة الفضاء المصرية تقع في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون مقر وكالة الفضاء الأفريقية في المكان ذاته، وهناك 23 مبنى في مدينة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية.

تدريب للأفارقة على علوم الفضاء في مصر

وأكد: «في نهاية عام 2022، كان هناك تدريب لعدد من الأفارقة على علوم الفضاء، واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي في العام الجاري بأعضاء الوكالة في العاصمة الإدارية، وكان اجتماعا مهما جدا لأنه ناقش ملف خارطة الطريق في عمل مصر بمجال الفضاء».