رئيس مصر للطيران يشارك في منتدى الفضاء الجوي الأفريقي: نخطط للتوسع قاريا

شارك المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى الدورة الأولى من المنتدى الأفريقي للفضاء الجوي، المنعقد في الدار البيضاء بالمغرب، والذي يُعد أول منصة رئيسية لصنّاع القرار فى أفريقيا في عالم الفضاء والنقل الجوي، في إطار قيام الناقل الوطني مصرللطيران بدورها الرائد على المستويين الإقليمي والدولي كأقدم شركات الطيران تأسيسا في المنطقة.

رئيس «مصر للطيران» يشارك في المنتدى الأفريقي للفضاء الجوي

وعقد المنتدى تحت شعار «التنقل المستدام»، وجمع أبرز صناع القرار وشركاء الصناعة من مختلف القطاعات ذات الصلة بالفضاء الجوي والنقل الجوي، لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع في أفريقيا، وتسليط الضوء عليها وعلى متطلبات المستقبل.

إمكانية تصنيع طائرات دون انبعاثات كربونية

ومن جانبه، أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنّ المنتدى ناقش التطورات التكنولوجية المستقبلية، وإمكانية تصنيع طائرات دون انبعاثات كربونية، والتوقعات الاقتصادية لقطاع النقل الجوي بعد أزمة كوفيد-19،والمشكلات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران في أفريقيا.

وأشار إلى أنّ انعقاد المنتدى يأتي في ظل توقعات النمو، التي ستشهدها قارة أفريقيا بشكل كبير، وسيرتفع الطلب على النقل الجوي بها في حال مساندة الحكومات لشركات الطيران، من خلال خفض الضرائب، والعمل على تحقيق شبكة خطوط قوية، ووضع أسعارا مناسبة لتذاكر الطيران لتشجيع السفر والسياحة، مؤكدا أنّ مصرللطيران تعمل ضمن خطة للتوسع في أفريقيا في مختلف مجالات النقل الجوي، التي تقدمها من خلال شركاتها التابعة، وتسعى لفتح أسواق جديدة تتيح لها الوصول إلى نقاط جديدة على مستوى القارة الأفريقية.