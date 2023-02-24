طبيب جراح لـ«مصر تستطيع»: عدد المترددين على عيادات العظام يزيد في الشتاء

قال الدكتور وائل سمير، أستاذ جراحة العظام والمفاصل الصناعية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن كثافة المرضى تزيد في الشتاء على عيادات العظام، ولكن فصل الشتاء ليس له أمراض خاصة به تصيب المرضى في هذه الفترة.

الدورة الدمية تقل في الشتاء من البرودة

وأضاف سمير، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، «الناس اللي عندهم شكاوى من العظام وأمراض العظام بتزيد لديهم في فصل الشتاء بسبب البرد، المرضى الكبار واللي عندهم خشونة بيزيد الألم لديهم، ويرجع ذلك إلى أن الدورة الدمية تقل في الشتاء من البرودة، وعندما يزيد البرد تقل الدورة الدموية عند الأطراف».

الآلام تزداد في الشتاء بسبب قلة النشاط

وتابع: «في الشتاء بتبقى فيه قلة نشاط، وبيحصل قلة حركة، وهذا يزيد الآلام، أما الصيف فالأمر يكون عكس ذلك، فتتحسن الأمور أكثر، ولا يخلو يوم واحد من وجود حالة من كبار السن موجودة في الطوارئ بسبب الكسور، وأخطر كسور هو كسر الحوض وعظمة الفخذ، وكسر أعلى عظمة العضد، لذلك ننصح دائما بعدم صعود السلالم».

وأكد أستاذ جراحة العظام والمفاصل الصناعية أنه «كلما كبرنا في السن كلما أصبنا بهشاشة في العظام، كما يحدث ما يسمى بهشاشة العضلات».