هاني الناظر لـ«مصر تستطيع»: يمكن علاج بعض المشكلات الجلدية بأقل التكاليف

قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، روشتة لمواجهة غلاء مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وهي بدائل طبيعية تعتمد على الليمون والخل.

علاج البشرة الدهنية

وقال الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc: «من ضمن المشاكل إن الناس اللي عندهم بشرة دهنية وبيطلعلهم حبوب شباب وبيضطروا إنهم يجيبوا غسول بمبلغ غالي، لكن الحل بسيط، وهو إننا نحضر مقدار من الملح وأضع عليه 9 مقادير مياه، ثم نذيب الملح في المياه، ونستخدمه في غسل الوجه مرتين، مرة صباحا وأخرى مساء، وهو ما يجفف حب الشباب وينظف البشرة الدهنية».

قشرة الشعر

وأوضح أن هناك مشكلات منتشرة بكثرة مع برودة الطقس وأهمها قشرة الشعر، وهناك حل بسيط لها وذلك من خلال الخل، «بيكون بطبق مياه دافئ ويضع عليه معلقتين من الخل، ثم يوضع المحلول على فروة الرأس، وتدلك به جيدا ثم تشطفه، وفي خلال أسبوعين أو ثلاثة تختفي القشرة».

إزالة رائحة العرق

وأشار إلى أن إزالة رائحة العرق هي الأخرى يستخدم لها شيء بسيطا وهو «الشبة»: «نحضر الشبة وبعد الاستحمام وإزالة الشعر توضع الشبة في المياه وتدلك الجسم، وهي تمنع الرائحة السيئة، والبعض يقول إن الشبة تسبب الإصابة بالسرطان، وهذا كلام غير علمي بل هي آمنة أكثر من مستحضرات التحميل».