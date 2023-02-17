عالم مصري يكشف لـ«مصر تستطيع» تفاصيل لقائه مع ملك بريطانيا: حديث ودي

قال العالم المصري، الدكتور حسن عبدالله، المدير الأكاديمي لجامعة ويست لندن، إن اللقاء الذي جمع بينه وبين ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أثناء الكشف عن أحدث تقنية طبية في العالم كان مثمرا.

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق، على شاشة «DMC»، مساء اليوم الجمعة، إن ملك بريطانيا حرص على زيارة الجامعة للاحتفال بمرور 125 عامًا على إنشائها.

الجامعة تعمل على حل مشكلات المجتمع

وتابع أن الجامعة تعمل على حل بعض المشكلات الخاصة بالمجتمع، موضحًا أن الهدف الرئيسي للزيارة افتتاح مركز طبي تقني وتدريبي عالمي على أعلى التقنيات الطبية في العالم.

حوار ودي مع الملك

وأشار إلى أن المركز يعمل على مواجهة الكوارث البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية، وأن هناك حديثًا وديًا دار بينه وبين الملك البريطاني، بهذا الشأن، «الملك عندما مر على هذا المستشفى المجهز بأحدث التقنيات مر على الأقسام المختلفة منها ما يسمى بمعمل الأطفال، ويجري هذا المعمل أبحاثا للتعرف على كيفية تفكير ونمو وسلوكيات الطفل في المراحل المبكرة، وفي هذه الحالة نستخدم تقنيات حديثة للغاية».