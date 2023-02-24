نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل ضيوف المؤتمر الدولي «سيدات أعمال مصر 21»

استقبلت، اليوم الجمعة، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد وفدًا رفيع المستوى من سيدات الأعمال في إطار استضافة المحافظة النسخة الثامنة لمؤتمر جمعية «سيدات أعمال مصر 21» تحت عنوان «التنوع التجاري من أجل الاستدامة» برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمشاركة 150 سيدة من سيدات الأعمال حول العالم.

تفاصيل الزيارة

واستهل الوفد زيارتهم للمحافظة بزيارة مقابر البجوات ومعبد هيبس الأثري الذي يعد المعبد الوحيد المتبقي من العصر الصاوي الفارسي، وتضم معالم أثرية تمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية، حيثُ أبدى الوفد إعجابهم بإرث المحافظة العريق، وهو ما يأتي ضمن أهداف المؤتمر لتحقيق الرواج السياحي للمحافظة.

محاور وقضايا هامة خلال زيارة سيدات أعمال مصر للمحافظة

وقالت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه بناءً علي توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استقبلت المحافظة اليوم، المشاركون في المؤتمر الدولي لجمعية سيدات أعمال مصر لبحث عدة محاور هامة وعدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى كيفية تطبيق الاستدامة في النشاط التجاري، وبحث أدوات مالية جديدة للتوسع في التجارة العالمية، فضلاً عن بحث سبل تطوير خدمات التصدير عبر الحدود.

الزيارة تستمر لـ3 أيام

وأضافت نائب المحافظ إن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية والبيئية والعديد من المشروعات الصغيرة التي تهتم وتعتمد بشكل أساسي على المنتجات اليدوية من خامات الطبيعة، وهذه الزيارة التي ستستمر على مدار الـ3 أيام المقبلة، لإيجاد فرص عظيم للاستثمار في المحافظة.