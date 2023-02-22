مسؤولو «حياة كريمة» لأهالي الوادي الجديد: «جايين نسمعكم.. ونحل مشاكلكم»

أصبح للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الوادى الجديد، مكانة خاصة فى قلوب أبناء المحافظة وخاصة داخل القرى التى تغير شكلها تماماً عن ذى قبل من تطوير للبنية التحتية وبناء منازلهم القديمة الآيلة للسقوط، واستكمالاً لمسيرة النجاحات المتتالية عقدت مؤسسة حياة كريمة سلسلة من اللقاءات الجماهيرية لتؤكد للمواطنين وخاصة فى القرى أنهم معهم وداعمون لهم فى كافة الجوانب.

منسق المبادرة بالخارجة: الأهالى لمسوا نتائج مشروعات المبادرة خاصة «عمل كريم»

وقال جوزيف جمال منسق مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد خلال اللقاء الجماهيرى، الذى استعرض خلاله أهمية مشاركة طلاب الجامعة فى دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال إبراز قيمة وأهمية هذه المشاركة فى إحداث التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإنجازات التى حققتها المبادرة على مستوى محافظات مصر.

وتمت الإشادة بدور جامعة الوادى الجديد البارز فى دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، منذ بداية انطلاقها بالمحافظة، وما بذله طلاب الجامعة المتطوعون، موجهاً دعوته لباقى الطلاب بالمشاركة التطوعية فى هذا المشروع القومى، وأن هذه المشاركة المجتمعية تسهم فى تعزيز مشاركتهم الإيجابية فى المجتمع، ورفع مستوى الوعى المجتمعى للطلاب.

تعد تلك الندوة انطلاقة لسلسلة من الندوات التى تنظمها الجامعة حرصاً منها على حث جميع طلابها من مختلف الكليات على المشاركة الإيجابية.

وأوضح محمد رجائى، منسق مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة الخارجة فى الوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لهذه اللقاءات الجماهيرية طابعاً خاصاً عند أهالينا من قاطنى القرى الذين وجدوا من يستمع لمشاكلهم ومحاولة حلها، حيث تم عقد اجتماع جماهيرى بقرية ناصر الثورة بحضور جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وجرى مناقشة أهم المحاور التى تركز عليها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهى رفع كفاءة البنية التحتية والأساسية للقرية من مرافق وسكن كريم وأهم الخدمات التى ستوفر الحياة الكريمة للمواطنين، بالإضافة إلى أهداف المبادرة والأسس التى يتم بها اختيار القرى للدخول فى المبادرة، حيث تقدم خدماتها فى جميع نواحى الحياة حيث ستتيح للمواطن المصرى تلقى خدمات متميزة مثل الخدمات (التعليمية، الزراعية، والشباب والرياضة، وسكن كريم وغيرها).

والمبادرات التى تتبناها مؤسسة حياة كريمة كان لها أثر إيجابى على المواطنين ومن أمثلتها مبادرة «عمل كريم» والتى تعمل على تشجيع إنشاء مشروعات وأنشطة القرية ومبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعات المصرية، وفى نهاية اللقاء تطوع بعض الشباب من القرية للعمل بالمؤسسة، كما تم حصر بعض مشاكل السادة الحاضرين وذلك لمحاولة حلها.

وأشارت هبة جمال، منسق مبادرة «حياة كريمة» بمركز الفرافرة بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن من أكثر مكتسبات المبادرة التى تحققت فى مركز الفرافرة مشروعات البنية التحتية، لافتاً إلى أن هذا المركز قبل تنفيذ المبادرة كان يفتقد خدمات البنية التحتية، مضيفاً أن المبادرة استطاعت العمل داخل 28 قرية بالمركز، ومن أبرز القطاعات التى عملت عليها قطاع الطرق والمحليات والصحة، وغيرها من القطاعات الرئيسية التى تهم حياة المواطنين.