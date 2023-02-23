محافظ الوادي الجديد يكرم عددا من الرموز القيادية في احتفالية بـ«يوم الوفاء» 

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم الخميس، لفيفٌ من المحافظين ونواب الشعب ووكلاء الوزارة السابقين وذويهم؛ للمُشاركة باحتفالية «يوم الوفاء»، التي أقامتها المحافظة لتكريم قياداتها التنفيذية السابقة، تقديرًا وعرفانًا لجهود العطاء خلال السنوات الماضية.

محافظين سابقين في زيارة الوادي الجديد

وتضمن الوفد اللواء طارق مهدي، واللواء جمال إمبابي، واللواء محمود خليفة محافظي الوادي الجديد السابقين، وعددٌ من أبناء المحافظين الراحلين ومنهم اللواء أحمد وصفي، والمستشار ياسر التلاوي، والدكتور ماجد نجم، واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة السابق، واللواء خالد ضرعام نجل الشهيد طلعت ضرغام سكرتير عام المحافظة السابق، والدكتور محمد خليل عضو مجلس النواب الأسبق.

مجمع المصالح الحكومية النموذج الأول من نوعه علي مستوي الجمهورية

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمدالزملوط في بيان صحفي له، إن الوفد تفقد مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة، الذي يعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها، كما اطلع الوفد على تجربة إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة، مُشيدين بخطوات المحافظة الرائدة في مجالات التنمية المُختلفة.