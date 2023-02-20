أسعار ياميش رمضان 2023 بمحافظة الوادي الجديد.. البلح يبدأ من 20 جنيها

تشهد معارض «أهلا رمضان» بمحافظة الوادي الجديد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء المنتجات والسلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 30% و40%، كما يبحث زوار المعارض عن أسعار ياميش رمضان 2023، تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

أسعار ياميش رمضان 2023 بمحافظة الوادي الجديد

- يتراوح سعر قمر الدين المصري بين 21 و45 جنيها.

- يتراوح سعر البلح بين 10 وحتى 60 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الزبيب المصري والإيراني وغيرها من 65 حتى 90 جنيها.

- ربع كيلو جرام فستق 65 جنيها، وربع كيلو جرام بندق 40 جنيها.

- ربع كيلو جرام عين الجمل المقشر 50 جنيها، ربع كيلو جرام لوز 30 جنيها.

- نصف كيلو جرام الفول السوداني المقشر 21 جنيها.

- 300 جرام من التمر هندي 25 جنيها.

- سعركيلو جوز الهند 60 جنيها.

- كيلو العرقسوس 50 جنيها، وسعر كيلو الكركديه 50 جنيها.

- سعر 100 جرام المكسرات المشكلة نحو 60 جنيها.

تخفيضات هائلة بمعارض أهلا رمضان بالوادي الجديد

وأكد محمد هرمل، أحد البائعين بمعارض أهلا رمضان بالوادي الجديد، لـ«الوطن»، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء ياميش رمضان وذلك منذ بدء الموسم، حيث أن هناك تخفيضات كبيرة في معرض أهلا رمضان في الأسعار، بينما تنوعت أصناف البلح بين الشعبي والوسط والفاخر، وهناك أسعار وصلت لـ 20 جنيها للكيلو.

وأضاف عمرو حكيم، تاجر ياميش وتمور بالخارجة، أن أسعار البلح تتراوح بين 20 وحتى 45 جنيها، ووصل سعر كيلو القراصية إلى 110 جنيهات، وكيلو جوز الهند 80 جنيهًا، وقمر الدين السوري 25 جنيهًا، بينما سعر كيلو الزبيب 76 جنيهًا، كيلو الخروب 60 جنيهًا، وكيلو المشمشية 180 جنيهًا، ولفة التين 35 جنيهًا.

انخفاض الأسعار 30% بمعارض أهلا رمضان

وقال عيد حمود، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه تم تقديم مواعيد معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وتم تقديمها بنحو 4 شهور عن موعدها لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار منخفضة تقل عن السوق.

وأضاف أنه تم توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتتخطى نسبة التخفيضات في بعض السلع 30%، وياميش رمضان تتراوح أسعاره من 20 جنيها و250 جنيها كحد أقصى.