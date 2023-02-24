زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب قونية التركية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية قونية وسط تركيا وكان على عمق 7 كم تحت سطح الأرض، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

عمليات البحث مستمرة ميدانيًا للتأكد من عدم وجود أضرار

وأوضحت إدارة الكوارث أن الزلزال كان في منطقة «أراجلي» التابعة لولاية قونية، ولم تصدر أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال، وعمليات البحث مستمرة ميدانيًا للتأكيد من عدم وجود أضرار.

آخر تطورات زلزال شرق المتوسط

ويذكر في وقت سابق، أن عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الجاري، وصل إلى أكثر من 50 ألف حالة وفاة، وإصابة أكثر من 123 ألف شخص وتدمير آلاف من المباني والمنازل السكنية.