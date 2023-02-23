إنقاذ 24 شاة من تحت أنقاض زلزال تركيا.. الرحمة في أبهى صورها (فيديو)

بعد مرور 17 يوما على زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، يوم 6 فبراير الجاري، لاتزال القصص الإنسانية المذهلة والمؤثرة تخرج من تحت الأنقاض، وتسلط الضوء على دور رجال الإنقاذ الذين يؤدون مهامهم الأصعب على الإطلاق، سواء كانت البشر أو الحيوانات.

إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض

وتداولت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أظهرت نجاح رجال الإنقاذ في إنقاذ 24 نعجة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا، عقب مرور أكثر من أسبوعين على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير الجاري.

وبدورها، ذكرت مديرية الزراعة والغابات بولاية «كرابوك» الواقعة في شمال تركيا، اليوم، في بيان لها، أن فرقها الموجودة في ريف ولاية «كهرمان مرعش» مركز الزلزال، أنقذت النعاج من تحت أنقاض الزلزال في جنوب البلاد، في إشارة إلى أن أطباءها البيطريين أجروا الفحوصات اللازمة بعد إنقاذها.

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب تركيا اليوم

يشار إلى أن زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية «ملاطية» الواقعة في شرق تركيا، فيما أعلنت إدارة الكوارث التركية أن حصيلة ضحايا زلزال 6 فبراير الجاري ارتفعت إلى أكثر من 50 ألف قتيل، وأكثر من 125 ألف مصاب، فضلا عن عشرات آلاف المشردين، وانهيار آلاف الأبنية في تركيا وسوريا، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم»، اليوم الخميس.