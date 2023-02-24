طبيب جراح لـ«مصر تستطيع»: «صعود السلالم» ليس رياضة ويزيد التحميل على الركبة

قال الدكتور وائل سمير، أستاذ جراحة العظام والمفاصل الصناعية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن «صعود السلالم» ليس رياضة بأي حال إلا لممارسي الرياضة أصلا ومحترفين بها.

متاعب الصعود على السلم

وأضاف سمير، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، أن «صعود السلالم» يزيد التحميل على مفاصل الركبة خصوصا لدى السيدات، فلو أن شخصا وزنه 100 كيلو جرام، وأراد صعود السلم فإن الثقل على الركبة الواحدة أثناء الصعود سيبلغ 570 كيلو جراما، وهذا نتاج حسبة هندسية.

وتابع: «كثير من السيدات من أعمار 35 عاما فما فوق يعانون من آلام الركبة، «لو شعر بألم أثناء طلوع السلم فالشخص عنده ضعف في العضلات، ولو أثناء النزول معناه مشكلة في عظمة الصابونة أو ليونة بغضاريفها، وهتلاقيه وهو بيمشي يقولك أنا معنديش مشكلة في المشي، ولكن طلوع ونزول السلالم هي المشكلة».

يفضل عدم الجلوس على كراسي منخفضة

واستطرد أنه يفضل عدم الجلوس على كراسي منخفضة لأن النهوض من عليها يزيد التحميل على الركبة ويزيد آلامها.